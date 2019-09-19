НОВОСТИ Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы
НОВОСТИ

Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы

Алина Крылова

В первую очередь медики будут бороться с отеком мозга, а также распланируют антибактериальную терапию.

Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ. Накануне стало известно, что состояние «прекрасной няни» немного улучшилось, именно этим планируют воспользоваться врачи: исходя из поправок, они выстроят новый курс медикаментов.

Mash отмечает, что особое внимание специалистами будет уделяться отеку мозга – его предстоит купировать для дальнейшего вмешательства. Отдельно врачи рассмотрят использование антибактериальных препаратов. Артериальное давление пациентки поддерживается специальными препаратами, не позволяющими ему осуществлять значительные колебания. По неподтвержденным данным, Заворотнюк проводится инфузионная терапия.

Сейчас в СМИ поступает противоречивая информация о состоянии актрисы. Ранее журналисты со ссылкой на друзей и директора Анастасии Заворотнюк информировали, что артистке стало лучше – она находится в сознании. Кроме того, в больнице был замечен Петр Чернышев – он пришел навестить супругу. Mash же описывает состояние звезды, как «стабильно тяжелое».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостибольницаврачиЗаворотнюк раклечениеПетр Чернышев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы
Интересно?
Поделись с друзьями: