Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы

В первую очередь медики будут бороться с отеком мозга, а также распланируют антибактериальную терапию.

Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ. Накануне стало известно, что состояние «прекрасной няни» немного улучшилось, именно этим планируют воспользоваться врачи: исходя из поправок, они выстроят новый курс медикаментов.

Mash отмечает, что особое внимание специалистами будет уделяться отеку мозга – его предстоит купировать для дальнейшего вмешательства. Отдельно врачи рассмотрят использование антибактериальных препаратов. Артериальное давление пациентки поддерживается специальными препаратами, не позволяющими ему осуществлять значительные колебания. По неподтвержденным данным, Заворотнюк проводится инфузионная терапия.

Сейчас в СМИ поступает противоречивая информация о состоянии актрисы. Ранее журналисты со ссылкой на друзей и директора Анастасии Заворотнюк информировали, что артистке стало лучше – она находится в сознании. Кроме того, в больнице был замечен Петр Чернышев – он пришел навестить супругу. Mash же описывает состояние звезды, как «стабильно тяжелое».