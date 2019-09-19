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Онколог о предполагаемом диагнозе Заворотнюк: «Нетрадиционные методы лечения не помогут»

По словам специалиста, в мире хватает шарлатанов, которые хотят нажиться на больных.

Онколог о предполагаемом диагнозе Заворотнюк: «Нетрадиционные методы лечения не помогут»
Заворотнюк, по слухам, в стабильно тяжелом состоянии/globallookpress.com

Старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин заявил, что ему не известно случаев, когда нетрадиционные методы лечения помогли бы побороть рак мозга.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, сейчас в очень тяжелом состоянии/globallookpress.com

Напомним, что сейчас от тяжелого заболевания, по слухам, лечится актриса Анастасия Заворотнюк. Не так давно, по неподтвержденной информации, звезда вышла из комы, в которой якобы пребывала в последние дни. Родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» от каких-то комментариев пока воздерживаются.

Как сказал онколог, в своей практике он сталкивался с негативным влиянием парамедицинских действий. Он считает, что больные могут серьезно пострадать, прежде всего, от осложнений нетрадиционных методов лечения. Обращаться за помощью к знахарям и гадалкам он не рекомендует. Порой это ведет к потере времени, которое в данной ситуации на вес золота.

«Нетрадиционные методы лечения не помогут. Среди этих народных целителей, конечно, есть и шизофреники, но больше всего поражают подлецы, которые пользуются беззащитностью наших пациентов», — заявил доктор, слова которого приводит «МК».

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Онколог о предполагаемом диагнозе Заворотнюк: «Нетрадиционные методы лечения не помогут»
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