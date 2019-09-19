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Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Опухоль мозга относится к рецидивирующим»

По словам специалиста, природа развития рака мозга до сих пор не изучена.

Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Опухоль мозга относится к рецидивирующим»
Заворотнюк пытаются спасти, по слухам, от рака мозга/globallookpress.com

Старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин заявил, что природа возникновения рака мозга так до сих пор не изучена. Причем медики даже не могут понять факторы его развития.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, возможно, серьезно больна/globallookpress.com

Отметим, что именно такой диагноз, по слухам, был поставлен звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Сейчас, она, по неподтвержденной информации, находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти звёздную пациентку. Появилась информация, что ей стало легче. Родные на связь с журналистами по-прежнему не выходят.

По словам Алешина, можно говорить об общих факторах риска онкологии. Среди них ионизирующее облучение, неправильное питание, плохая экология. При этом медик отметил, что многие пациенты на годы забывают об опухоли благодаря классической схеме лечения. Но в то же время расслабляться не стоит. «Опухоль мозга относится к рецидивирующим, но рецидив может случиться через многие годы», — заметил специалист.

Также врач сказал, что в мире существует огромное количество исследований на эту тему. Специалисты пытаются выяснить, откуда появляется глиобластома – агрессивная форма рака мозга. Россия также принимает участие в этих исследовательских работах. Надежда, что способ борьбы с болезнью будет найден, конечно, есть. Также он сказал, что вакцинотерапия пока не дала достоверных положительных результатов при борьбе с опухолями, сообщает «МК».

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Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Опухоль мозга относится к рецидивирующим»
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