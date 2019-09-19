Елена Воробей рассказала, какую роль в ее судьбе сыграл Корнелюк

Елена Воробей не просто комедийная актриса, она еще и профессиональная певица. Недавно она побывала в Сочи на закрытии фестиваля «Бархатный сезон». Артистка проживала в одном отеле с композитором Игорем Корнелюком и даже сфотографировалась с ним.

Отметим, что автор песен «Билет на балет» и «Подожди» редко появляется на публике, не ходит на светские мероприятия и почти не общается с прессой. По словам Елены, Игорь ее земляк — они оба родились в Бресте в одном и том же роддоме.

Воробей вспомнила, что ее дебют в эфире Первого канала состоялся именно благодаря Корнелюку, с которым она познакомилась в ленинградском театре «БУФФ».

«…когда-то Игорь был музыкальным руководителем театра БУФФ в Ленинграде, там же впервые прозвучали песни Игоря, мгновенно ставшие хитами!!!! А чуть позже Игорь доверил мне исполнение своей невероятно красивой песни «Звёздный час» для Первого канала. Новогодний мюзикл «Золушка», — поделилась актриса.

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Правда, зрители Елену не увидели. Песню в финале сказки пела героиня Елены Кориковой. Но Воробей была счастлива, что ее голос прозвучал в эфире центрального канала.

«Боже, как я была счастлива, что мой голос, пусть NO NAME, пусть только в титрах указали что песню исполняет Елена Лебенбаум, звучал с телевизионных экранов по всей стране в самую волшебную ночь в году! », — рассказала Воробей.

Она заверила, что не забудет чудесный вечер, проведенный в Сочи с Корнелюком и пообещала увидеться с композитором и его супругой в Петербурге .