Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Врачи лечат у пациентов с опухолями остеохондроз»

Старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин заявил, что при первых симптомах рака – головной боли, тошноте, рвоте, припадках, слабости в руках и ногах – необходимо посетить кабинет невролога.

Напомним, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, по слухам, сейчас очень непростое положение. Она находится в клинике в тяжелом состоянии. При этом пациентка даже, как поговаривают, была в коме, но сейчас ей стало чуть легче. Родные звезды наотрез отказываются прояснить ситуацию с ее диагнозом. Они не дают никаких комментариев в прессе, что в свою очередь порождает различные слухи и появление большого количества непроверенной информации.

По словам онколога, очень важно выявить злокачественное новообразование на раннем этапе, что порой происходит не всегда. Это, в свою очередь, ведет к негативным последствиям. «К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику», — заметил доктор.

Также онколог сказал, что очень эффективна при определении рака мозга – МРТ. Правда, не всех пациентов с головной болью направляют на такую высокотехнологичную диагностику. Кроме того, данный вид опухоли достаточно тяжело определить. Долгое время болезнь протекает бессимптомно, сообщает «МК».