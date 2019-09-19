Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы

Занимающийся изучением раковых новообразований Александр Братик отметил, что актриса вернулась в сознание из-за того, что спал отек.

Столичный онколог Александр Братик назвал причину выхода актрисы Анастасии Заворотнюк из комы. В беседе с журналистами медик отметил, что улучшение состояния стало следствием отступившего отека головного мозга. Он отметил, что изначально отек не может рассматриваться как смерть нервной системы и клеток. Кома стала ответной реакцией организма на болезнь. Стоило лишь отеку немного снизиться, как пациент вновь обрел сознание.

Онколог поспешил обнадежить поклонников «Моей прекрасной няни», отмечает «Вечерняя Москва». Братик резюмировал, что улучшения в состоянии Насти – исключительно добрый знак.

«Сейчас человеком можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил. В любом случае есть шанс бороться за ее жизнь и достичь хороших результатов», — резюмировал он. В конце же доктор призвал не множить домыслы о диагнозе.

Напомним, 18 сентября в СМИ появились сообщения о том, что актриса Заворотнюк вышла из комы и находится в сознании. Журналисты сообщали, что один из официальных представителей артистки отметил шансы на борьбу за жизнь Анастасии. Сейчас семья продолжает верить в лучшее.