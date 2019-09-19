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Исаева рассказала, кто вступил в наследство из семьи Началовых

По словам пиар-директора, теперь она уже не скрывает эту информацию.

Исаева рассказала, кто вступил в наследство из семьи Началовых
Исаева рассказала,кто вступил в права наследства из семьи Началовых/globallookpress.com

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, Анна Исаева заявила, что согласно закону Российской Федерации, в права наследства вступили в равных долях Виктор и Таисия Началовы, родители исполнительницы, а также ее дочь Вера. Именно они теперь являются собственниками ее квартиры, стоимость которой, по предварительным данным, составляет сто миллионов рублей.

Также Анна Исаева заметила, что Вера Алдонина стала очень хорошо петь. Раньше она не проявляла такого рвения. «Что- то поменялось, теперь вокал ей нравится все больше, может повзрослела, может почувствовала потенциал, но стала петь, прямо скажем, неплохо. Выбирает Хьюстон. Открывает фестивали», — заявила Анна Исаева.

Как сказала пиар-директор, с девочкой активно занимаются родители Юлии Началовой. Сама она не нарадуется на Веру Алдонину, которая, судя по всему, полностью восстановилась после жизненных передряг и переживаний.

Интересно, что мать Началовой теперь часто рассказывает пиар-директору, как Вера Алдонина прекрасно поет. Самой ей хочется в один прекрасный день сказать про девочку: «Поет как мама!»

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Тэги:

Анна ИсаеваВера АлдонинаВиктор НачаловТаисия НачаловаЮлия Началова
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Исаева рассказала, кто вступил в наследство из семьи Началовых
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