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Екатерина Варнава «оконфузилась» на модном показе Prada

Еще одна девушка пришла на мероприятие в таком же платье, как у актрисы.

Екатерина Варнава «оконфузилась» на модном показе Prada
Екатерина Варнава/фото: instagram.com/kativarnava

Актриса  и телеведущая Екатерина Варнава отправилась в Милан вместе с продюсером «Comedy Woman» Натальей Еприкян на показ модного дома дома Prada. Девушки поселились в одном номере.

«Будем с Натусей два дня тусоваться вдвоем, спать в обнимку — попочка к попочке», — рассказала Екатерина в своих сториз в instagram. 

Девушки с нетерпением ждали начала показа, находились в приподнятом настроении. Но на самом мероприятии с Екатериной произошла неприятность, которая могла бы выбить из колеи кого угодно, но не ее. Девушки еще не успели войти в зал, как заметили, что на одной из девушек в толпе гостей точно такое же платье, как у Варнавы. 

Екатерина Варнава
Екатерина Варнава на показе Prada/фото: https://www.instagram.com/stories/kativarnava

«Скажи, как я оконфузилась!» — говорит Катя Наталье Андреевне.

«Сразу оконфузилась!»- подтвердила та. — «Только Катька пришла в точно таком же платье».

 «Конфуз. Фиаско!», — признала Варнава.

«Ты останешься или уйдешь?», — спросила ее подруга.

 «Нет. Из нас двоих должна остаться только одна. А я физически сильнее», — пошутила Екатерина.

Эта неприятность совершенно не испортила девушке настроение. Она посмеялась над тем, в каком положении оказалась, а потом с удовольствием провела вечер на модном показе и автопати.

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Тэги:

PradaЕкатерина Варнаваконфузы звездМиланмодный показНаталья Еприкян
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Екатерина Варнава «оконфузилась» на модном показе Prada
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