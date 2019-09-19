Екатерина Варнава «оконфузилась» на модном показе Prada

Еще одна девушка пришла на мероприятие в таком же платье, как у актрисы.

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава отправилась в Милан вместе с продюсером «Comedy Woman» Натальей Еприкян на показ модного дома дома Prada. Девушки поселились в одном номере.

«Будем с Натусей два дня тусоваться вдвоем, спать в обнимку — попочка к попочке», — рассказала Екатерина в своих сториз в instagram.

Девушки с нетерпением ждали начала показа, находились в приподнятом настроении. Но на самом мероприятии с Екатериной произошла неприятность, которая могла бы выбить из колеи кого угодно, но не ее. Девушки еще не успели войти в зал, как заметили, что на одной из девушек в толпе гостей точно такое же платье, как у Варнавы.

«Скажи, как я оконфузилась!» — говорит Катя Наталье Андреевне.

«Сразу оконфузилась!»- подтвердила та. — «Только Катька пришла в точно таком же платье».

«Конфуз. Фиаско!», — признала Варнава.

«Ты останешься или уйдешь?», — спросила ее подруга.

«Нет. Из нас двоих должна остаться только одна. А я физически сильнее», — пошутила Екатерина.

Эта неприятность совершенно не испортила девушке настроение. Она посмеялась над тем, в каком положении оказалась, а потом с удовольствием провела вечер на модном показе и автопати.