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Книги Бузовой стали стоить меньше десяти рублей

Телеведущая и певица провалилась на писательском поприще.

Книги Бузовой стали стоить меньше десяти рублей
Бузова не смогла проявить себя на писательском поприще/globallookpress.com

Книги, которые в свое время выпустила телеведущая и певица Ольга Бузова, не пользуются популярностью у жителей России. К примеру, в 2016 году она издала роман «Цена счастья», где рассказывала о своих отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. Стоимость книги составляла 1700 рублей.

Ольга Бузова. Фото
Книги Бузовой не впечатлили народ/globallookpress.com

Телеведущая даже выпустила, так называемую, лимитированную версию. С флаконом духов, аромат которых звезда якобы сама разрабатывала в Германии, издание можно было приобрести за пять тысяч рублей.

Однако книги никто не захотел покупать. Из десяти тысяч экземпляров удалось распродать только третью часть. Ущерб издатели оценили в 12 миллионов рублей. Причем цена книги стала со временем стремительно падать. Их сначала реализовывали за 49 рублей, а затем и вовсе за 9,9 рубля. Издание и сегодня можно найти по смехотворной цене на развалинах в супермаркетах.

Не пользуются успехом у читателей и другие книги Бузовой — «Роман с Бузовой. История самой красивой любви», «Роман с Бузовой. Любовь online» и «Дело в шпильке», сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Ольга Бузова сегодня одна из самых раскрученных звезд на эстраде и телевидении. Только в соцсетях у нее 16 миллионов подписчиков и, надо признать, что их армия растет с каждой неделей. Сама Бузова не привыкла обращать внимания на сплетни вокруг своей персоны. При этом она достаточно часто отмечает, что много работает. Именно благодаря этому она и завоевала любовь такого большого количества россиян. Многие звезды шоу-бизнеса, говоря о Бузовой, также отмечали, что огромного таланта у нее нет, но Ольгу отличает трудолюбие. Она привыкла добиваться поставленных целей.

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Книги Бузовой стали стоить меньше десяти рублей
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