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Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Пока мы не умеем излечивать опухоль»

По словам Владимира Алешина, при раннем выявлении пациент сможет жить долго.

Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Пока мы не умеем излечивать опухоль»
Заворотнюк, по слухам, страдает раком мозга/globallookpress.com

Старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин заявил, что в России растет выявляемость злокачественных опухолей в целом. Люди стали чаще приходить к врачам. Они обращают внимание на здоровье.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, находится в тяжелом состоянии в клинике/globallookpress.com

Напомним, что, по слухам, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас лечится в одной из московских клиник от рака мозга. Якобы ее состояние, которое было критическим за последнее время улучшилось. Звезда даже вышла из комы. Родные пока никаких комментариев не дают.

«Пока мы не умеем излечивать опухоль. При раннем выявлении можем существенно продлевать пациенту жизнь, причем полноценную и активную», — заявил Владимир Алешин.

Также специалист подчеркнул, что ранняя диагностика смертельного заболевания оставляет врачам большее поле для маневра. Можно пойти хирургическим путем и вырезать опухоль. А вот на поздних сроках остаётся надеться только на химиотерапию или лучевую терапию.

Медик также заметил, что сегодня опухоль мозга, которая якобы и есть у Заворотнюк, выявляется примерно у 23 человек на со тысяч населения. Ее можно выявить с помощью МРТ, сообщает «МК».

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Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Пока мы не умеем излечивать опухоль»
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