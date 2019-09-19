Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Пока мы не умеем излечивать опухоль»

Старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин заявил, что в России растет выявляемость злокачественных опухолей в целом. Люди стали чаще приходить к врачам. Они обращают внимание на здоровье.

Напомним, что, по слухам, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас лечится в одной из московских клиник от рака мозга. Якобы ее состояние, которое было критическим за последнее время улучшилось. Звезда даже вышла из комы. Родные пока никаких комментариев не дают.

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«Пока мы не умеем излечивать опухоль. При раннем выявлении можем существенно продлевать пациенту жизнь, причем полноценную и активную», — заявил Владимир Алешин.

Также специалист подчеркнул, что ранняя диагностика смертельного заболевания оставляет врачам большее поле для маневра. Можно пойти хирургическим путем и вырезать опухоль. А вот на поздних сроках остаётся надеться только на химиотерапию или лучевую терапию.

Медик также заметил, что сегодня опухоль мозга, которая якобы и есть у Заворотнюк, выявляется примерно у 23 человек на со тысяч населения. Ее можно выявить с помощью МРТ, сообщает «МК».