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Екатерина Рождественская показала все свои фото на паспорт

Подписчики отметили, что на снимках разных лет она почти не менялась.

Екатерина Рождественская показала все свои фото на паспорт
Екатерина Рождественская/фото: globallookpaessmmm

Екатерина Рождественская сделала снимок всех своих фотографий на паспорт и поделилась им с подписчиками в Instagram

«Жизнь в фотографиях на паспорт…», — написала она и уточнила по просьбе подписчиков, что последней сделана фотография, которая находится в правом нижнем углу. 

Пользователи тут же прокомментировали этот пост. Почти все сошлись в мнении, что Екатерина Робертовна все эти годы совсем не менялась, разными были только одежда и прически.

«Видимо много едите молодильных яблочек? Не подскажите где берете.. »

 «Как в компьютерной программе,какая прическа лучше»

«Как примечательно, у великого, не побоюсь этого слова, фотографа, фото на паспорт, как у всех».

«Вы, Катя, какая то неправильная — все фото удачные!!!!»

«Глядя на снимки, вполне можно пошутить, что живёте в холодильнике. Внешние возрастные изменения практически не наблюдаются».

Кто-то даже пошутил, что это отличная «Частная коллекция», намекнув на фотопроект Рождественской для российского журнала «Караван историй». В 2000-м году фотограф сделала серию портретов известных политиков, актеров, певцов и музыкантов в костюмах и декорациях самых известных живописных полотен.

 

 

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Екатерина Рождественская показала все свои фото на паспорт
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