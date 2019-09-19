НОВОСТИ

Подруга Заворотнюк сообщила о резком улучшении здоровья актрисы

Ей удалось пообщаться с директором звезды Мариной Потаповой.

Подруга Заворотнюк сообщила о резком улучшении здоровья актрисы
Заворотнюк, по слухам, пошла на поправку/globallookpress.com

Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила, что ей удалось пообщаться с пиар-директором звезды Мариной Потаповой, которая в последние дни наотрез отказывалась говорить с журналистами.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, вышла из комы/globallookpress.com

Пиар-директор сообщила, что у актрисы появились шансы на выздоровление. Причем, как она отметила, шансы немаленькие. Потапова, в частности, подтвердила, что актриса вышла из комы.

«Врачи обнадежили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — заявила близкая подруга Анастасии Заворотнюк, которая, однако, не пожелала огласить свое имя.

Также она объяснила, почему родственники Заворотнюк не общаются на протяжении долгого времени с прессой. Они просто боятся сглазить ситуацию. Поэтому она попросила их понять и не пытаться выйти с ними на связь. Когда придет время они сами обо всем расскажут, сообщает «МК».

Отметим, что в последнее время поступала крайне противоречивая информация о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Некоторые СМИ уже буквально похоронили актрису. Каждый день поступали очень тревожные новости о ее состоянии. Поговаривали, к примеру, что у звезды случился отек мозга. Судя по всему, пресса все же несколько сгущала краски. Скорее всего, это случилось из-за недостатка информации. Родные не захотели вводить журналистов в курс дела. Более того, около палаты актрисы теперь круглосуточно дежурит охрана. Пройти туда просто нереально.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиМарина Потапова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Подруга Заворотнюк сообщила о резком улучшении здоровья актрисы
Интересно?
Поделись с друзьями: