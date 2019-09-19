Подруга Заворотнюк сообщила о резком улучшении здоровья актрисы

Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила, что ей удалось пообщаться с пиар-директором звезды Мариной Потаповой, которая в последние дни наотрез отказывалась говорить с журналистами.

Пиар-директор сообщила, что у актрисы появились шансы на выздоровление. Причем, как она отметила, шансы немаленькие. Потапова, в частности, подтвердила, что актриса вышла из комы.

«Врачи обнадежили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — заявила близкая подруга Анастасии Заворотнюк, которая, однако, не пожелала огласить свое имя.

Также она объяснила, почему родственники Заворотнюк не общаются на протяжении долгого времени с прессой. Они просто боятся сглазить ситуацию. Поэтому она попросила их понять и не пытаться выйти с ними на связь. Когда придет время они сами обо всем расскажут, сообщает «МК».

Отметим, что в последнее время поступала крайне противоречивая информация о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Некоторые СМИ уже буквально похоронили актрису. Каждый день поступали очень тревожные новости о ее состоянии. Поговаривали, к примеру, что у звезды случился отек мозга. Судя по всему, пресса все же несколько сгущала краски. Скорее всего, это случилось из-за недостатка информации. Родные не захотели вводить журналистов в курс дела. Более того, около палаты актрисы теперь круглосуточно дежурит охрана. Пройти туда просто нереально.