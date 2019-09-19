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Почти сын: стало известно, кто является тайным мужем Марии Мироновой

Это молодой и пока не очень известный актер 27 лет.

Почти сын: стало известно, кто является тайным мужем Марии Мироновой
Мария Миронова/globallookpress.com

Тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний актер Андрей Сорока. Они узаконили свои отношения два года назад и все это время искусно скрывались от камер папарацци, сообщает «КП».

Впрочем, однажды журналисты все-таки сфотографировали их вместе на улице. Мария курила, а Андрей стоял рядом. Но парень оказался настолько похож на 25-летнего сына актрисы Андрея Миронова-Удалова, что в СМИ этот снимок так и появился под заголовками вроде «Мария Миронова с сыном». В какой-то момент Миронова решила пошутить по этому поводу в Instagram, дескать, «смотри, Андрей, тебя за сына моего приняли», но вовремя спохватилась и удалила пост.

То, что это вполне реальный брак, «КП» подтвердили сразу несколько источников. Подруга Мироновой сказала, что Андрей и Мария стали встречаться три года назад. Свои отношения они не афишируют, но в их семье царит мир и покой. Андрей просто обожает свою супругу.

Коллега Мироновой рассказал изданию, что Сороку часто видят на ее автомобиле. Живут они в элитном поселке «Княжье озеро» в коттедже Марии. Где актер работает неизвестно, поскольку из своего Губернского театра артист уволился. Но, якобы, где-то все-таки трудится. Пока большой популярности Сорока не завоевал. Кроме театральной карьеры, он попробовал себя в кино, снявшись в незначительных эпизодах «Кухни», «Охоты на дьявола», «Мента в законе-9». Но, как-то парень зрителю не особо запомнился.

Напомним, в настоящее время актриса беременна, о своем интересном положении она сообщила поклонникам через Instagram. Однако, похоже, что о радости актрисы узнали через Сеть не только рядовые подписчики, но и близкие Мироновой. Ее сестра, Мария Голубкина, поздравила родственницу с беременностью в комментариях ее блога.

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Почти сын: стало известно, кто является тайным мужем Марии Мироновой
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