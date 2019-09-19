Собчак гордится дружбой с Бондарчуком и Андреевой

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой стала самым загадочным событием этой недели. Режиссер запретил гостям снимать и фотографировать во время торжества, поэтому никто не знает, как проходил банкет, и даже в чем щеголяли звезды.

Ксения Собчак, как всегда, стала исключением. До того, как отправится на торжество она выложила свое фото в вечернем наряде в Instagram. А теперь она поделилась своими впечатлениями от свадьбы своих друзей.

«Ребята!! Вчера было невероятно тепло и весело!!! Спасибо за самый романтичный петербургский weekend ! Очень любим вас!!!» — написала Ксения.

Она также призналась, что гордится дружбой с Федором и Паулиной и очень любит их обоих.

Напомним, что до сих пор неизвестно, где же именно проходило свадебное торжество. Бондарчук запутал абсолютно всех: он для начала попросил разгружать коробки с алкоголем и едой у особняка Беггровых, а после пригласил всех в Юсуповский дворец. Охранникам режиссер строго настрого наказал закрывать от посторонних глаз гостей и даже подарки. Но через 15 минут после того, как все собрались во дворце, их попросили выйти, сесть в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что ведущим вечера стал Игорь Верник, а вот саундтреком к танцу новобрачных стала песня «Хлопья летят наверх» Федука.