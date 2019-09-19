«Не моя вина, что журналисты вездесущи»: Кравиц ответила Борисовой

Модель и телеведущая Алена Кравец пожаловалась, что из-за Даны Борисовой ее осаждают журналисты с просьбами об интервью. На обвинения в использовании имени Юлии Началовой и ее могилы для пиара светская львица решила ответить в своем Instagram.

«Непорочная» моя, Дана Борисова, попробуй принимать что-нибудь полегче, то, что сейчас, слишком сильно на тебя действует и возбуждает. В мыслях не было у меня устраивать фотосессии, о чем с бешеной энергией педалирует ДБ (Борисова — прим. ред.). Я пришла искренне почтить память светлого человека в день, когда исполнилось полгода со смерти Юленьки», — заверила Кравец.

Алена отметила, что Дана сама часто выкладывает в своем аккаунте фото из храма. И в подтверждение опубликовала несколько снимков Борисовой в церкви. Кравец удивило, что ее, как она выразилась, «невольные фото в местах веры и скорби» вызвали такой шквал осуждения.

«Сколько известных людей попадают на фото в этих местах, никого не бесит», — написала модель.

Она подчеркнула, что до ее поста никто и не вспомнил, что прошло полгода со дня смерти Юлии Началовой, и напомнила библейскую истину «Не суди, да не судим будешь», которую, почему-то приписала Иоанну Златоусту.

Напомним, порталу Teleprogramma.pro Дана Борисова призналась, что с Аленой делить ей нечего. Фотосессия на могиле Началовой ее действительно задела за живое, но в своем посте она не упоминала имени Кравец. Написала просто «особа, которая устраивает фотосессии на кладбище». Это не первый конфликт звезд, который становится достоянием общественности. В прошлом году Дана обвинила Алену в разгульном образе жизни и заявила, что она не только сама оказывает эскорт услуги, но и предлагала мужчинам Борисову.