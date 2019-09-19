Диме Билану подарили профессиональную каску пожарного 

Защитники природы надеются, что артист в будущем еще примет участие в тушении лесных пожаров.

«Если вы еще с нами захотите поехать, у вас будет своя каска. Это прям профессиональная классная каска с классными огнестойкими очками», — с такими словами добровольные лесные пожарные вручили Диме Билану подарок.

Один из них признался, что в команде сомневались, что певец будет по-настоящему работать, но когда увидели, как он помогает, отношение к нему изменилось. Причем один из скептиков так оттаял, что с готовностью отдал в подарок Диме свой респиратор, который был у него в запасе.

«Мы все честно делали, не показухой занимались», — сказал Билан.

«А вот теперь все стопроцентно в этом уверены, и я уверен. Все добровольцы мне сказали: «Слушай, вот не ожидали, что настолько будет по-честному работать. Поэтому, будем вам всегда рады. Если захотите с нами ехать, готовы вас взять», — сказал сотрудник добровольческой пожарной команды.

Певец поблагодарил за подарок и оказанное доверие и заверил, что готов и дальше участвовать в таких акциях. Кадрами искренней благодарности и прощания с пожарными Дима поделился в своих сториз в Instagram.

Напомним, на этой неделе Добровольные лесные пожарные совместно с Greenpeace выехали на один из крупнейших торфяников Московской области — Радовицкий Мох. Главной целью было было потушить самые активные очаги огня, чтобы предотвратить его распространение.

«В этом важном деле нам активно помогал Дима Билан. Огромное спасибо за Ваше неравнодушие и привлечение внимания к проблеме лесных пожаров!», — говорится в соцсетях добровольных лесных пожарных Центрального региона.

Певец признался, что получил неповторимый опыт, а пожарные вдохновили его своим мужеством. Он рассказал, что добровольцев больше всего беспокоит, что виновниками лесных пожаров становятся именно люди.

Этим летом многие звезды шоу-бизнеса высказались по вопросу горящих лесов в Сибири. Но пока одни возмущались в соцсетях, Дима Билан договорился с добровольцами и вступил в отряд пожарных для борьбы с огнем.