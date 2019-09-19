Скончался музыкант Васильев — экс-супруг Джоанны Стингрей

Второй супруг американской певицы Джоанны Стингрей, музыкант Александр Васильев, скончался в этот вторник, 17 сентября 2019 года. Певица, которая в 1980-х годах открыла для западных слушателей русский рок, сообщила об этом на своей странице в Facebook.

«С тяжелым сердцем и большой грустью вынуждена сообщить о смерти Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери. Он был замечательным человеком с прекрасным чувством юмора и огромным талантом», — написала Джоанна.

Александр и красивая американка познакомились, когда он был барабанщиком группы «Центр», и вскоре поженились. Закончилось всё, к сожалению, разводом, но на память об этой большой любви у Джоанны осталась дочь, которую назвали Мэдисон. Сейчас Мэдди уже закончила колледж, она тоже занимается музыкой и поет вместе со своей мамой.

На странице Джоанны в социальной сети ее друзья, знакомые и просто поклонники, в том числе из России, пишут слова сочувствия ей и дочке. Сообщение по поводу смерти Александра также появилось в официальном информационном аккаунте Гарика Сукачева. «Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком…» — пишут представители артиста.