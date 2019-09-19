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Актриса Джессика Джеймс умерла в 43 года

Врачи констатировали остановку сердца, но причину смерти не назвали.

Актриса Джессика Джеймс умерла в 43 года
Актриса Джессика Джеймс/фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes

Актриса фильмов для взрослых и модель Джессика Джеймс была обнаружена мертвой в своем доме в долине Сан-Фернандо в Калифорнии. Женщине было всего 43 год.

Нашла ее подруга, которая не могла дозвониться до Джессики и решила проведать актрису. Нашла ту без сознания и вызвала медиков. Прибывшая на место скорая не нашла признаков жизни и констатировала остановку сердца у модели, сообщает TMZ.

Причины смерти пока неизвестны. Но в полиции уточнили, что у Джеймс бывали судороги  и она принимала лекарства. В ее доме нашли различные препараты, выписанные ей по рецепту врача. 

Примерно неделю назад Джессика сообщила своим поклонникам в Instagram что берет отпуск на пару дней. После этого она приняла участие в  «Шоу Говарда Стерна», в «Доме наркологической реабилитации знаменитостей» на канале VH1 и в «Vivid Valley» на HBO.

Джессика начала сниматься в фильмах для взрослых в 2002 году, когда ей было 26 лет. до этого она три года работала учителем средних классов в школе.  В 2004 году она стала моделью журнала Hustler. На ее счету более 200 фильмов.

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Актриса Джессика Джеймс умерла в 43 года
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