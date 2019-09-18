Стали известны подробности диагноза Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк при обнаружении первых симптомов болезни прошла первичное обследование в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. После постановки диагноза она приняла решение лечиться в Германии, где ее успешно прооперировали. Об этом рассказал академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ Александр Коновалов.

«Операция – это важно, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение. Помимо возможности радикального удаления, необходимы лучевая терапия, облучение», — рассказал он в эфире телеканала Москва 24.

Академик отметил, что для каждая опухоль лечится специально предназначенными для нее препаратами, и стоят они очень дорого. А диагностированная у Заворотнюк глиобластома — один из самых сложных в лечении и опасных видов опухоли мозга. При борьбе с этой болезнью значение имеют генетические факторы.

«То, что обозначается одним термином «глиобластома» объединяет разные опухоли, разные варианты опухолей. Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным препаратам, к химиопрепаратам. И даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь, либо излечить больных в очень редких случаях», — пояснил Коновалов.

Актриса Анастасия Заворотнюк находится сейчас в Европейском медицинском центре , расположенном в Мещанском районе Москвы. В ее палате постоянно дежурят родные – супруг фигурист Петр Чернышев и родители. Родственники актрисы не комментируют ее состояние. Однако стало известно, что Чернышев покинул ледовое шоу Татьяны Навки, в котором он выступал, чтобы быть рядом с женой.