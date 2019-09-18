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«Безысходность чудовищна»: Калашникова прокомментировала возможный диагноз Заворотнюк

Телеведущая считает, что рак может быть последствием ряда медицинских процедур.

«Безысходность чудовищна»: Калашникова прокомментировала возможный диагноз Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress

Анна Калашникова не осталась в стороне от нашумевшей истории с Анастасией Заворотнюк, которая, по некоторым данным, находится в реанимации в тяжелом состоянии из-за рака мозга. Как призналась модель и телеведущая, тема онкологических заболеваний ей близка: три года назад от опухоли скончалась ее бабушка.

Анна Калашникова. Фото: Валерия Пиратова @PIRATOVA

Как рассказала Анна, она не может представить, каково молодой, любимой и успешной женщине слышать смертельный диагноз и осознавать, что ее дни сочтены.

«Это большая боль. Ты готов отдать все свои связи, все деньги, но рак не идет на сделки. Эта безысходность чудовищна», – пишет Калашникова в собственной колонке на портале Teleprogramma.pro.

Телеведущая не исключила, что образование раковых клеток в организме может быть связано с некоторыми медицинскими процедурами. Например, с ЭКО, к которому прибегали многие знаменитости, в том числе звезда «Моей прекрасной няни».

В окружении самой Калашниковой есть женщина, у которой диагностировали рак молочной железы. Подруга ее коллеги Левана Тодуа была абсолютно здорова, болезнь началась у нее именно после ЭКО.

«Сейчас она проходит лечение. Я уверена, что эта процедура до сих пор не до конца изучена. Любые вмешательства в естественные процессы организма ни к чему хорошему не приведут», – считает Анна.

Напомним, представители и семья Анастасии Заворотнюк официально не подтверждают, что у нее запущенная стадия опухоли мозга. Ранее сообщалось, что из-за глиобластомы актриса впала в глубокую кому и подключена к аппарату ИВЛ.

Анастасия Заворотнюк остается в больнице. Фото: globallookpress
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«Безысходность чудовищна»: Калашникова прокомментировала возможный диагноз Заворотнюк
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