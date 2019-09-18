Борис Хвошнянский обвинил в краже дорогостоящих часов своего сына

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Хвошнянский редко рассказывает о личной жизни. Он уже 15 лет живет в гражданском браке с Юлией Шариковой. Актер не видит надобности в официальном браке. Ко всему прочему, они даже живут в разных городах. Он много времени проводит в Москве, а его возлюбленная с детьми живет в Санкт-Петербурге. Как оказалось, недавно в московскую квартиру к артисту забрался неизвестный.

О случившемся Хвошнянский рассказал в студии передачи «На самом деле». Как оказалось, камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушителя. Им оказался сын актера Марк от первого брака, которого мужчина не воспитывал с семи лет. Инцидент произошел 1 сентября, молодой человек пробыл в квартире отца всего пять минут. Тогда пропали часы звезды стоимостью 700 тысяч рублей. Борис подозревает в краже своего наследника.

«Эти часы мне дороги. Это пропажа, а не потеря. Я часы с руки не снимал. Я просто их забыл в своей квартире. А ключи от этой квартиры есть только у меня и у Марка, который останавливается у меня, когда приезжает в Москву. Больше взять эти часы было некому», — пояснил свою позицию актер.

Также он рассказал, что часы в итоге были заложены в ломбард под его фамилию. Это тоже сгустило краски над Марком, по мнению Хвошнянского. Он отметил, что его наследник нуждается в деньгах, как любой студент и еще любит приобретать разные музыкальные инструменты. А в последний раз актер отказал сыну в финансовой помощи.

Как оказалось, в этой истории замешана также девушка по имени Кристина Жукова. По словам актера, сначала она обратилась к нему по деловому вопросу, а затем стала приглашать для встреч в ресторане или прогулок. «Она меня одолевала и в какой-то момент это превратилось в терроризм», — заявил Борис. Эта девушка появилась в студии. Она предъявила претензии сыну актера. Выяснилось, что Марк обвинил ее в том, что она хотела использовать Хвошнянского.

«Я хотела быть помощницей Бориса Анатольевича, но он предложил меня в качестве концертного директора своему сыну. Так я познакомилась с Марком. Мы стали общаться и общение потом начало протекать очень интересно. Он стал обливать меня грязью», — рассказала Кристина.

Она не стала скрывать, что была влюблена в актера. При этом девушка призналась, что ее чувства уже остыли. Она поведала, что Марк жил у нее несколько дней. Тогда она заметила часы на его руке.

Сын актера пришел в студию и прошел проверку на детекторе лжи. Он сразу рассказал, что 1 сентября готовился к выступлению, а потом выступал на сцене, поэтому просто не мог совершить кражу. Также молодой человек рассказал, что Кристина танцовщица, но выдавала себя за концертного директора, кроме того хотела выдать себя за любовницу актера перед его семьей. Проверка на детекторе лжи показала, что Марк сказал правду. Жукова с помощью знакомых организовала кражу часов и хотела оклеветать Хвошнянского, солгав его жене, что у него есть любовница.