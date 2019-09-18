Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Опухоль мозга нельзя удалить радикально»

Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов заявил, что нужно бороться с таким заблуждением, что если опухоль мозга не операбельна, то значит она неизлечима. Напомним, что сейчас, по слухам, с раком мозга борется актриса и звезда сериала «Моя прекрасная няня» известная российская актриса Анастасия Заворотнюк. Поговаривают даже, что у нее произошел отек мозга.

«Это распространенное заблуждение. Опухоль мозга не может быть удалена радикально», – заметил известный специалист, который как раз специализируется на злокачественных опухолях в мозге.

Как он отметил, опухоль мозга нельзя удалить вместе с органом или большим количеством окружающей ткани. В головном мозге такие операции, по вполне понятным причинам, просто невыполнимы. Без мозга ни один человек жить просто не сможет.

По мнению Холодова, в данном случае на помощь как раз и приходит достаточно эффективный в современных реалиях способ лечения – лучевая терапия. Очень часто она приводит к положительным результатам. Остатки опухоли, как сказал медик, просто порой исчезают, сообщает портал gazeta.ru.