НОВОСТИ

Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Отек мозга – состояние обратимое»

По словам Бориса Холодова, ставить крест на человеке не нужно.

Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Отек мозга – состояние обратимое»
У Заворотнюк, по слухам, произошел отек мозга/globallookpress.com

Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у актрисы Анастасии Заворотнюк – еще совсем не повод ставить крест на человеке. Напомним, что по неподтвержденной информации звезда находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Ранее у нее якобы диагностировали рак мозга.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, в очень тяжелом состоянии/globallookpress.com

«Отек мозга — состояние обратимое. Через это проходит на тех или иных этапах диагностики или лечения достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга», — заметил специалист.

В то же время медик сказал, что надо рассматривать каждый конкретный случай по отдельности. Прежде всего необходимо определить за счет чего развился отек. Есть ли какая-то «лечебная перспектива». Порой вместе с лечением опухоли уходят и осложнения, в том числе отек.

Также Холодов сказал, что человек даже при опухоли может сохранить трудоспособность на несколько ближайших лет. Главное подобрать правильное лечение. Как сказал специалист, ему известны случаи, когда люди живут много лет даже со злокачественными неоперабельными опухолевыми процессами, сообщает портал gazeta.ru.

Добавим, что сейчас поступает крайне противоречивая информация относительно состояния здоровья Заворотнюк. Поговаривают даже, что звезда в сознании. Родные не хотят пока рассказывать о ее состоянии, но рано или поздно им придется это сделать, чтобы успокоить общественность.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия Заворотнюк ракБорис Холодов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Отек мозга – состояние обратимое»
Интересно?
Поделись с друзьями: