Вера Сотникова рассказала о тяжелой болезни сестры

Вера Сотникова никогда не была обделена вниманием близких. У одной из самых красивых актрис отечественного кино есть сын, внук и внучатая племянница, а особенно близкие отношения связывали ее с сестрой Галиной.

Но совсем недавно родственница ушла из жизни из-за сахарного диабета. Этот диагноз женщине поставили много лет назад, однако лечиться она не спешила. В новом выпуске программы «Жить здорово!» телеведущая рассказала о тяжелой болезни сестры.

По словам Сотниковой, сестра всегда говорила, что скончается, когда придет ее время. Она не соблюдала необходимую диабетикам диету и не жаловалась на здоровье. А приезжая в гости к Вере Михайловне, могла есть все, что ставили на стол, даже торт или дыню.

«Все, что было нельзя. Но на следующий день она себя нормально чувствовала. Поэтому я ничего не замечала. Самое страшное, что она не лечилась», – призналась актриса Елене Малышевой.

О том, что у сестры серьезный недуг, Сотникова узнала, лишь когда у родственницы отнялись руки и ноги. Врачи сказали, что женщина перенесла инфаркт, но она не чувствовала никакой боли в области сердца.

«Была веселая, читала стихи, пела песни», – вспоминает актриса.

Родственница сумела немного оправиться от случившегося, а в июле, после второго инфаркта, ее уже не стало. Эксперты передачи объяснили, что пациенты с диабетом действительно могут не ощущать боли. Высокий сахар в крови может разрушать нервные окончания, поэтому больного могут не беспокоить ни инфаркт, ни даже гангрена на ноге.