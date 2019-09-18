Мамаев и Кокорин упали в цене на трансферном футбольном рынке

Их стоимость как футболистов упала втрое после годичного простоя в колонии.

После года судебных разбирательств и двух месяцев в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, возможно, не лишились хорошей физической формы, но потеряли в стоимости. Как выяснилось, цена спортсменов значительно снизилась на рынке.

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Данные о стоимости Мамаева и Кокорина на международной спортивной арене появились на специализированном портале Transfermarkt. Там размещаются цены, за которые футболистов из разных стран могут перекупить те или иные клубы. По сообщениям специалистов, еще пять лет назад Кокорин стоил 18 миллионов евро, а Павел Мамаев — 9 миллионов. Непосредственно перед заключением их «цены» упали: за Александра предлагали уже 8,5 миллиона, а за его коллегу — 5.

Уже после освобождения Кокорина и Мамаева выяснилось, что их стоимость как спортсменов снизилась еще. Теперь оценка Кокорина — 5, а Мамаева — 3 миллиона евро.

Напомним, незадолго до освобождения Александр Кокорин заключил новое соглашение с петербургским «Зенитом». Ситуация с Павлом Мамаевом и контрактом с «Краснодаром» остается неясной.