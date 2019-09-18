Обвиненная в нарушении авторских прав Гулькина может избежать суда

Наталия Гулькина раньше была солисткой группы «Мираж». Теперь она активно занимается сольным творчеством. 55-летняя артистка гастролирует и травма, полученная в Турции этим летом, не сильно помешала ее работе. Даже к медикам женщина обращаться не стала. Однако не так давно разгорелся скандал, когда стало известно, что она исполнила песни «Миража» на своем концерте в Башкирии.

Права на исполнение этих хитов принадлежат Маргарите Суханкиной, но она не стала комментировать то, что ее коллеге теперь грозит штраф в 5 млн рублей. А вот ее продюсер Сергей Лавров пообщался с корреспондентом Teleprogramma.pro. Он подтвердил, что его подопечная приобрела лицензию на исполнение песен «Миража», а значит Гулькина не могла их исполнять на законных основаниях. Он считает, что в современном мире нужно все делать согласно закону. По его словам лицензии стоят не дешево, но без этого не обойтись.

Поступком Наталии он не удивился. «Мне приходила информация, и Валера мне об этом говорила, что периодически она что-то пиратила, хотя на каждом углу заявляла совершенно другое», — отметил Лавров. А вот директор Гулькиной Лион Кушаев заявил, что певица не исполняла чужих песен. Он уверен, что это коллеги артистки пытаются строить козни и даже пытаются сорвать концерты.

«Мы не поем песен „Миража“, я вам уже миллион раз сказал! Это — моя официальная позиция», — подчеркнул Лион.

Тогда наш корреспондент связался с автором текстов песен «Миража» Валерием Соколовым. Он признался, что директор Гулькиной звонил ему и извинялся, но автор хитов не намерен спускать им нарушение закона с рук. Теперь этим делом займутся юристы. Более того, Валерий уверен, что артистка исполняла чужие треки и на других своих концертах.

«Это нарушение. А за нарушение отвечает организатор мероприятия. Им выслана претензия. А они уже между собой будут разбираться, кто возьмет на себя ответственность. Она должна была поставить в известность организаторов, какие песни она будет петь. Я думаю, что поставила, более того — это было условием, чтобы она именно эти песни пела», — высказался Соколов.

При этом он не стал исключать, что возникшую проблему возможно будет урегулирована до суда. Гулькиной всего лишь нужно заплатить деньги за исполнение песен «Миража».