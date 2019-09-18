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Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Симптомов при раке мозга не существует»

Как отметил Борис Холодов, выявить болезнь на ранней стадии очень сложно.

Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Симптомов при раке мозга не существует»
Заворотнюк, по слухам, лечится от рака мозга/globallookpress.com

Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов заявил, что очень сложно уловить так называемые первые звоночки, говорящие о раке мозга. По его словам, вопрос этот – очень сложный. Напомним, что, по слухам, у актрисы Анастасии Заворотнюк именно этот страшный диагноз.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, в тяжелом состоянии/globallookpress.com

«Симптомов при раке мозга не существует. Они все равно повторяют симптомы каких-то других патологических состояний. Например, головной боли», — заметил специалист.

В то же время онколог не советует при первой головной боли сразу бежать к врачам. Панику в этом вопросе поднимать не стоит. Однако необходимо обращать внимание на новые симптомы, которые, как выразился специалист, носят стойкий и нарастающий характер. Именно они могут свидетельствовать о том, что начался опухолевый процесс. В таких случаях надо проводить более углубленную диагностику в клинике.

Холодов подчеркнул, что многие люди, даже имея симптомы, затягивают с походами к врачам. К этому моменту опухоль порой бывает уже неоперабельных размеров. Впрочем, по словам специалиста, сейчас многие люди, наоборот, перестраховываются. После тревожных новостей о страшном диагнозе у кого-либо из звезд начинается стихийное посещение клиник. Многим кажется, что у них та же болезнь, замечает доктор, которого цитирует портал gazeta.ru.

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Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Симптомов при раке мозга не существует»
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