Дмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе

Футболист будет тренироваться у них до зимы.

У футболиста Дмитрия Тарасова начался новый виток карьеры и, судя по всему, он собирается не упустить свой шанс. Недавно экс-игрок «Локомотива» начал тренироваться с командой московского «Динамо» и высказал благодарность за возможность остаться с клубом до зимы.

На настоящий момент неизвестно, будет ли Дмитрий играть за клуб в новом сезоне. Однако он уже высказал признание тренеру «Динамо» Дмитрию Хохлову и спортивному директору Роману Орещуку за то, что его встретили «как дома».

Напомним, Тарасов со скандалом ушел из «Локомотива», за который выступал в течение девяти лет, после травмы ноги. Тогда футболист на два месяца вышел из игры и потребовал от клуба оплатить операцию, которую ему сделали в Италии. После отказала руководства команды Тарасов подал иск в суд и выиграл дело, получив компенсацию.