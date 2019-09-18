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Федорцов о возможном диагнозе Заворотнюк: «Весь мир ищет лекарство и не может найти»

В беседе с порталом Teleprogramma.pro коллега актрисы признался, что рак быстро и до неузнаваемости меняет людей.

Федорцов о возможном диагнозе Заворотнюк: «Весь мир ищет лекарство и не может найти»
Коллеги Анастасии Заворотнюк надеются на ее выздоровление. Фото: globallookpress

После известия о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям прессы, диагностировали рак мозга, все звездные коллеги артистки желают ей выздоровления, надеясь на чудо. Не стал исключением и актер Андрей Федорцов.

Звезда многих российских сериалов работал с Заворотнюк на съемочной площадке фильма «Мамы». Артисты хорошо поладили и даже год назад планировали вместе сыграть в одном из спектаклей. Федорцов, как и все остальные, узнал о диагнозе Анастасии из новостей и очень переживает за нее. В беседе с порталом Teleprogramma.pro он признался, что далеко не в первый раз видит, как сильно меняет людей смертельный недуг.

«Это очень страшная вещь. Страшно то, что ты видишь человека – и он как будто за секунду меняется, в какие-то месяцы, недели, дни. А потом происходит ужасное», – рассказал Федорцов.

По словам актера, онкологические болезни стали чем-то вроде эпидемии. Но медики по неизвестной причине все еще не могут спасти всех, у кого возникают опухоли.

«Не понимаю, как весь мир ищет лекарство и не может найти… Почему врачи до сих пор не могут помочь», – задается вопросом заслуженный артист.

Анастасия Заворотнюк еще весной выглядела цветущей. Фото: globallookpress

Напомним, первые симптомы рака мозга, который приписывают актрисе, появились после рождения младшей дочки. Звезда «Моей прекрасной няни» не хотела сдаваться болезни и рассказывать о ней широкой общественности. По данным источников, заметно хуже Анастасии стало весной. Но еще в апреле, по словам Анфисы Чеховой, вид у артистки был цветущим и на здоровье она не жаловалась.

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Федорцов о возможном диагнозе Заворотнюк: «Весь мир ищет лекарство и не может найти»
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