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Адвокат оценил шансы семьи Заворотнюк в случае, если те подадут в суд на врачей

До сих пор существует вероятность, что обсуждаемый в СМИ диагноз звезда «заработала» вследствие процедуры ЭКО.

Адвокат оценил шансы семьи Заворотнюк в случае, если те подадут в суд на врачей
Заворотнюк, возможно, лечится от онкологического заболевания/globallookpress.com

Адвокат, член комитета по этике Российской ассоциации репродукции человека Ольга Зиновьева заявила, что существует вероятность получить серьезную болезнь после применения вспомогательных репродуктивных технологий. Речь, как она отметила, как раз идет о процедуре ЭКО, к которой в прошлом году прибегла актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся сейчас, по слухам, в тяжелом состоянии.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, находится в тяжелом состоянии/globallookpress.com

Адвокат отметила, что при ЭКО используется агрессивная гормональная терапия, которая вполне может привести к негативным последствиям.

«Терапия после переноса эмбриона в полость матки может негативно сказаться на состоянии здоровья женщины, в особенности, если у неё к началу лечения имелись фоновые патологии либо такие заболевания проявились уже в ходе лечения», — заметил специалист.

Кстати, Министерство здравоохранения выпускало специальный приказ. Там перечислялось, когда процедуру ЭКО делать ни в коем случае нельзя. У каждой клиники, которая специализируется на таких процедурах, должен быть этот документ. Врачи должны быть уверены, что применение вспомогательных репродуктивных технологий пациенткам не повредит. Однако осложнения возможны, уверена адвокат, в любом случае.

Любопытно, что после неудачных ЭКО и страшных последствий порой пациентки подают в суд на клиники, но иски, как правило, не удовлетворяются. Женщины должны сразу понимать, что действуют на свой страх и риск, сообщает «МК».

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Адвокат оценил шансы семьи Заворотнюк в случае, если те подадут в суд на врачей
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