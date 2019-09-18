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Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Сообщается, что актриса в сознании и дышит самостоятельно.

Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Анастасия Заворотнюк остается в тяжелом состоянии. Фото: globallookpress

Рядом с палатой Анастасии Заворотнюк, которая остается под контролем медиков в одной из частных клиник столицы, начала дежурить охрана. Врачи были вынуждены пойти на такой шаг из-за представителей прессы и телевидения, которые любыми способами пытаются прорваться к звездной пациентке.

Активность журналистов оказалась настолько велика, что сотрудники службы безопасности появились и на всем этаже медучреждения, где лежит артистка. Теперь Заворотнюк охраняют круглосуточно.

По информации источников клиники, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в сознании. Ее состояние доктора оценивают как тяжелое, однако дышит она самостоятельно.

Онкологическое заболевание мозга, из-за которого Анастасия оказалась в больнице, у нее диагностировали около года назад, после рождения младшей дочери. Ранее один из друзей актрисы рассказал, что она некоторое время не хотела мириться с недугом, продолжала сниматься и вела активный образ жизни.

Но болезнь развивалась стремительно. Весной, во время поездки в Польшу, 48-летней артистке резко стало хуже. Ее экстренно госпитализировали, затем она вернулась в Москву, где ее состояние продолжило ухудшаться, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Анастасия Заворотнюк борется с онкологией уже год. Фото: globallookpress

По материалам Telegram-канала Baza.

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Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
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