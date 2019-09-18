«Все, что пишет пресса — правда»: Наталья Бондарчук высказалась о Заворотнюк

Сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья заявила, что очень переживает в эти непростые дни за звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк. Как известно, по слухам, супруга фигуриста Петра Чернышева находится в тяжелом состоянии. Она в коме на грани смерти. Еще прошлой зимой, как пишут СМИ, ей был поставлен диагноз рак мозга.

Как сказала Наталья Бондарчук, Заворотнюк — очень хороший человек. Она снимала ее в «Гоголе». «К сожалению, все, что пишет пресса — правда. У меня были личные контакты Насти. Теперь их нет. У меня сестра сгорела за 4 месяца! Рак — он коварен! Не выбирает, кто звезда, а кто нет», — подметила актриса и кинорежиссер.

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Отметим, что Елена Бондарчук умерла от рака около десяти лет назад. Ей было всего 47 лет. Любопытно, что родные на протяжении долгих лет ничего не рассказывали о болезни женщины. Лишь сейчас они признались, что жизнь их родного человека сгубила коварная болезнь, сообщает «МК».

Добавим, что сегодня многие в стране молятся за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Буквально в октябре прошлого года она стала многодетной матерью. На свет появилась их общая дочь с фигуристом Петром Чернышевым Мила. Еще зимой актриса светилась от счастья. Казалось, у них все прекрасно, но действительность, как показало время, оказалась намного суровее.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Многие россияне влюбились в образ домработницы Вики. После выхода на экраны первых серий стало ясно, что сериал ждет большое будущее. В итоге он шел на телевидении несколько лет. Кстати, на съемочной площадке у актрисы случился роман с актером Сергеем Жигуновым. Правда, через два года звезды расстались.