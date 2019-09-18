НОВОСТИ

«Все, что пишет пресса — правда»: Наталья Бондарчук высказалась о Заворотнюк

Сестра знаменитого режиссера заявила, что актриса — очень хороший человек.

«Все, что пишет пресса — правда»: Наталья Бондарчук высказалась о Заворотнюк
Наталья Бондарчук переживает за Заворотнюк/globallookpress.com

Сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья заявила, что очень переживает в эти непростые дни за звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк. Как известно, по слухам, супруга фигуриста Петра Чернышева находится в тяжелом состоянии. Она в коме на грани смерти. Еще прошлой зимой, как пишут СМИ, ей был поставлен диагноз рак мозга.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, в тяжелом состоянии/globallookpress.com

Как сказала Наталья Бондарчук, Заворотнюк — очень хороший человек. Она снимала ее в «Гоголе». «К сожалению, все, что пишет пресса — правда. У меня были личные контакты Насти. Теперь их нет. У меня сестра сгорела за 4 месяца! Рак — он коварен! Не выбирает, кто звезда, а кто нет», — подметила актриса и кинорежиссер.

Отметим, что Елена Бондарчук умерла от рака около десяти лет назад. Ей было всего 47 лет. Любопытно, что родные на протяжении долгих лет ничего не рассказывали о болезни женщины. Лишь сейчас они признались, что жизнь их родного человека сгубила коварная болезнь, сообщает «МК».

Добавим, что сегодня многие в стране молятся за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Буквально в октябре прошлого года она стала многодетной матерью. На свет появилась их общая дочь с фигуристом Петром Чернышевым Мила. Еще зимой актриса светилась от счастья. Казалось, у них все прекрасно, но действительность, как показало время, оказалась намного суровее.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Многие россияне влюбились в образ домработницы Вики. После выхода на экраны первых серий стало ясно, что сериал ждет большое будущее. В итоге он шел на телевидении несколько лет. Кстати, на съемочной площадке у актрисы случился роман с актером Сергеем Жигуновым. Правда, через два года звезды расстались.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиНаталья БондарчукПетр Чернышев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все, что пишет пресса — правда»: Наталья Бондарчук высказалась о Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: