Сын Федора Бондарчука пришел на свадьбу отца без матери

Сергей не мог пропустить важный день в жизни своего знаменитого папы. А вот Светланы Бондарчук среди гостей замечено не было.

Сын режиссера Федора Бондарчука Сергей пришел на свадьбу своего отца. При этом его матери, модели Светланы Бондарчук, по вполне понятным причинам на торжестве не было.

Экс-жена Федора Бондарчука вообще предпочла в день свадьбы бывшего мужа с актрисой Паулиной Андреевой уйти в тень. В соцсетях она не стала рассказывать, где провела этот вечер. Зато на следующий день после свадьбы в «сторис» Instagram выложила видеозаписи, как гуляет со своими собачками.

Между тем на свадьбе ее бывшего мужа присутствовали многие именитые гости. Здесь были замечены друзья детства жениха – Филипп Янковский и Антон Табаков, подружки невесты — актрисы Анна Чиповская и Светлана Устинова. Не обошли вниманием торжество руководители Первого канала Константин Эрнст и ВГТРК Антон Златопольский. Поздравила молодоженов и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева со своим супругом.

Отметим, что официально Бондарчук и Андреева стали мужем и женой за день до свадьбы. Они расписались, не привлекая к себе внимания. Свадьбу же решили сыграть уже на следующий день. Причем журналисты долго не знали, где пройдет торжество. Бондарчук и Андреева тщательно скрывали место роскошной вечеринки, сообщает «Фонтанка».