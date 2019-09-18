«Наши солнышки»: Николаев поздравил Лизу и Гарри Галкиных с днем рождения

Композитор посетовал, что не сможет присутствовать на их празднике.

Композитор и близкий друг семьи певицы Аллы Пугачевой Игорь Николаев тепло поздравил Лизу и Гарри Галкиных с днем рождения. Напомним, 18 сентября им исполнилось шесть лет.

«Дорогие и любимые наши Лизонька и Гарик, наши солнышки! Вот и наступил ваш День рождения! Пусть этот день будет радостным и незабываемым, а ваши прекрасные родители подарят вам всё своё тепло и любовь! И передадут наши поздравления!» — заявил Игорь Николаев.

Композитор посетовал, что не сможет присутствовать на их празднике, но добавил, что скоро их увидит. Дело в том, что у дочери Николаева, Виктории, которая была рождена от певицы Юлии Проскуряковой, также скоро день рождения. Восьмого октября девочке исполнится четыре года. Композитор добавил, что он целует и обнимает Лизу и Гарри, которых безумно любит.

Интересно, что в комментариях отметилась мать именинников, Алла Пугачёва. Она поставила смайлик в виде сердечка, отблагодарив таким образом своего близкого друга.