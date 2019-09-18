«А у вас есть ваш мармеладный?»: Лель рассказала о знакомстве с мужем

По словам певицы, сыграть свадьбу она решила только спустя три года после начала отношений.

Певица Катя Лель в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своем знакомстве с мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым. После одного из концертов он подошел к звезде и спросил: «А у вас есть ваш мармеладный?» Исполнительницу потрясло чувство юмора мужчины. Впрочем, свадьбу они сыграли только через три года. Лель долго присматривалась к своему избраннику и пыталась понять, ее ли он человек.

«Я ему сразу сказала, что для него моя профессия – табу. Он согласился. Я в те годы буквально жила на гастролях. Сразу спросила его, свободен ли он. Роман с женатым мужчиной был исключен», — сказала певица.

Как отметила исполнительница, это все слухи, что у мужа было двое детей до их романа. Также она перечислила качествами, которыми обладает ее избранник. Это ум, внешняя и внутренняя красота, доброта, искренность.

Самым дорогим подарком от мужа Катя Лель считает золотое кольцо, на внутренней части которого выгравировано имя супруга. Как отметила исполнительница, этот подарок очень важен для нее.