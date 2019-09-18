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Лель объяснила, почему сделала сестру концертным директором

По словам певицы, в своей жизни она часто сталкивалась с обманом.

Лель объяснила, почему сделала сестру концертным директором
Лель рассказала, почему взяла сестру на должность концертного директора/globallookpress.com

Певица Катя Лель в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему она сделала своим концертным директором родную старшую сестру Ирину. Как она сказала, ей она полностью доверяет и может дать любую сумму денег без каких-либо проблем.

Катя Лель. Фото
Лель сделала родную сестру концертным директором/globallookpress.com

«К ней у меня больше доверия, чем к кому-либо. Скажу, что это целая наука — работать со своими родными людьми. Некоторые из тех, с кем я работала раньше, вели себя нетактично. Откровенно говоря, воровали», — сказала Катя Лель.

Как отметила певица, ее родной сестре пришлось буквально на ходу учиться основам шоу-бизнеса. При этом она заметила, что у сестры Ирины есть высшее музыкальное образование, что несколько облегчило ее задачу. Кроме того, сестра какое-то время отказывалась переезжать из родного Нальчика, но в конце концов приехала в столицу.

«Она всегда была правильной, воспитанной. Даже мама доверяла семейные секреты ей больше, чем мне. Ира — хороший и добрый человек», — сказала Катя Лель.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваКатя Лель

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Лель объяснила, почему сделала сестру концертным директором
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