Дочка Кирилла Сафронова устроила девичник перед свадьбой

Совсем скоро актёр, недавно ставший отцом во второй раз, поведет свою старшую к алтарю.

Анастасия Сафонова, дочь известного российского актера Кирилла Сафонова, в эти выходные прощалась со своей «холостой» жизнью. Вместе с двумя подругами-американками девушка устроила веселый девичник — сперва девушки поужинали в ресторане, затем праздник плавно перешел в пижамную вечеринку в пригороде Нью-Йорка.

больше по теме Кирилл Сафонов поймал в кадре 24-летнюю дочь и трехмесячного сына На фотографии его старшая дочь Анастасия рядом с сыном от брака с Сашей Савельевой.

Напомним, что Анастасия давно живет и работает в США и уже несколько лет встречается с ирландцем Стивеном Мерфи. Два года назад парень сделал своей возлюбленной предложение и вот, наконец, для свадьбы нашли идеальное время. В первой половине октября Кирилл прилетит в США, чтобы выдать любимую дочку замуж. По всей вероятности, супруга актера Саша Савельева и их маленький сын Леон тоже не пропустят такое важное мероприятие.

Анастасия — дочь Сафонова и его первой жены. Несмотря на развод родителей, она всегда была папиной дочкой и поддерживает с ним замечательные теплые отношения. С новой супругой отца Настя тоже подружилась и была очень рада появлению в марте 2019 года младшего братишки, получившего имя в честь их дедушки.