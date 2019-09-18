Дочка Кирилла Сафронова устроила девичник перед свадьбой

Анастасия Сафонова, дочь известного российского актера Кирилла Сафонова, в эти выходные прощалась со своей «холостой» жизнью. Вместе с двумя подругами-американками девушка устроила веселый девичник — сперва девушки поужинали в ресторане, затем праздник плавно перешел в пижамную вечеринку в пригороде Нью-Йорка.
Напомним, что Анастасия давно живет и работает в США и уже несколько лет встречается с ирландцем Стивеном Мерфи. Два года назад парень сделал своей возлюбленной предложение и вот, наконец, для свадьбы нашли идеальное время. В первой половине октября Кирилл прилетит в США, чтобы выдать любимую дочку замуж. По всей вероятности, супруга актера Саша Савельева и их маленький сын Леон тоже не пропустят такое важное мероприятие.
Анастасия — дочь Сафонова и его первой жены. Несмотря на развод родителей, она всегда была папиной дочкой и поддерживает с ним замечательные теплые отношения. С новой супругой отца Настя тоже подружилась и была очень рада появлению в марте 2019 года младшего братишки, получившего имя в честь их дедушки.