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Дочка Кирилла Сафронова устроила девичник перед свадьбой

Совсем скоро актёр, недавно ставший отцом во второй раз, поведет свою старшую к алтарю.

Дочка Кирилла Сафронова устроила девичник перед свадьбой
Кирилл Сафонов и его дочь Анастасия. Фото: Instagram / @anastasiasaf

Анастасия Сафонова, дочь известного российского актера Кирилла Сафонова, в эти выходные прощалась со своей «холостой» жизнью. Вместе с двумя подругами-американками девушка устроила веселый девичник — сперва девушки поужинали в ресторане, затем праздник плавно перешел в пижамную вечеринку в пригороде Нью-Йорка.

Напомним, что Анастасия давно живет и работает в США и уже несколько лет встречается с ирландцем Стивеном Мерфи. Два года назад парень сделал своей возлюбленной предложение и вот, наконец, для свадьбы нашли идеальное время. В первой половине октября Кирилл прилетит в США, чтобы выдать любимую дочку замуж. По всей вероятности, супруга актера Саша Савельева и их маленький сын Леон тоже не пропустят такое важное мероприятие.

Дочь Кирилла Сафонова - Анастасия Сафонова
Анастасия Сафонова устроила девичник перед свадьбой. Фото: Instagram / @anastasiasaf

Анастасия — дочь Сафонова и его первой жены. Несмотря на развод родителей, она всегда была папиной дочкой и поддерживает с ним замечательные теплые отношения. С новой супругой отца Настя тоже подружилась и была очень рада появлению в марте 2019 года младшего братишки, получившего имя в честь их дедушки.

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Дочка Кирилла Сафронова устроила девичник перед свадьбой
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