Заворотнюк стала испытывать сильные головные боли сразу после родов

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас борется за свою жизнь в одной из московских клиник, рассказал, что практически сразу после родов у нее начались сильные головные боли. Рак мозга, как он утверждает, ей диагностировали минувшей зимой.

При этом Анастасия Заворотнюк продолжала сниматься в картинах и вести активный образ жизни. Она не хотела мириться с болезнью. Далее, по словам друга, события развивались стремительно. Весной актриса отправилась в Польшу. Именно в этой европейской стране ей неожиданно стало плохо, состояние здоровья резко ухудшилось. В один из дней она практически потеряла сознание.

«Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом она вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась», — заметил друг Анастасии Заворотнюк.

В июне супруг актрисы Петр Чернышев был вынужден поговорить со своей коллегой по шоу фигуристкой Татьяной Навкой. Он сказал ей, что не сможет выступать в ее шоу. Сейчас он, по слухам, не отходит от жены, которая находится в тяжелом состоянии, сообщает «Комсомольская правда».