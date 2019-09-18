Навка пообещала передать слова поддержки Чернышеву от поклонников

По слухам, фигурист сейчас дежурит в палате у своей жены Анастасии Заворотнюк.

Фигуристка Татьяна Навка в Instagram рассказала о том, что с 6 по 10 ноября во дворце спорта «Мегаспорт» будет показана сказка на льду «Аленький цветочек». Она отметила, что это ее любимая и самая нежная история. Звезда заявила, что на льду снова будет твориться волшебство.

«Потрясающие костюмы, музыка, актерская игра и, конечно же, незабываемое фигурное катание! Необыкновенная история, которой так хочется поделиться, и которую хочется показывать ещё и ещё!» — отметила Татьяна Навка и опубликовал несколько снимков, на которых можно увидеть в том числе и фигуриста Петра Чернышева. По слухам, он сейчас не отходит от своей жены актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии.

Между тем одна из подписчиц забеспокоилась о будущем Петра Чернышева в проекте. По слухам, его заменил другой фигурист и неизвестно, когда спортсмен вернётся в шоу. «Господи, Боже мой! Ну что мы все мучаем Татьяну вопросами будет Пётр выступать или нет? Даже если Татьяна что-то знает, она не обязана нам отчитываться. Думаю, Петр если посчитает нужным сам даст комментарии! Петру и маме Насти больших душевных сил, Настеньке здоровья! Единственное, о чем хотелось бы попросить Татьяну, передать слова поддержки Петру», — заметила подписчица.

«Спасибо большое. Обязательно передам», — ответила на это Татьяна Навка, которая, судя по всему, очень переживает за жену своего коллеги.