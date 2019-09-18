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Владимир Меньшов был уверен, что его внук отстает в развитии

Дочь режиссера поделилась воспоминаниями о своем детстве.

Владимир Меньшов был уверен, что его внук отстает в развитии
Владимир Меньшов/фото: globallookpress.com

У творческих людей часто бывает тяжелый характер. Режиссер Владимир Меньшов человек требовательный, особенно по отношению к себе и своим родным. Об этом рассказала дочь кинематографиста Юлия Меньшова.

По ее словам, когда она стала мамой первый раз в 1997 году, решила ради сына отказаться от работы и заниматься только ребенком. Бабушка и дедушка Андрея не оставались в стороне и постоянно давали дочери свои советы.

«После рождения Андрея папа все время раздавал советы на опережение. Спрашивал, почему внук в полгода не ходит? Почему в восемь месяцев он еще не разговаривает? Когда я отвечала, что ему еще рано, папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии», — вспоминает Юлия.

О своем детстве актриса и телеведущая говорит, что родители мало уделяли ей внимания и постоянно пропадали на работе: Владимир Валентинович в командировках, а Вера Валентиновна на репетициях в театре.  

«Я была не единственным ребенком с ключом на шее и обедом, который ждал на плите. Тогда все так жили. Родители велели делать уроки, потом ложиться спать, а сами уходили на весь день», — рассказала Меньшова эфире программы «Судьба человека». 

Юлия Меньшова и Владимир Меньшов
Юлия Меньшова и Владимир Меньшов/фото: кадр из программы «Судьба человека»

Сейчас обладатель «Оскара» души не чает в своих внуках, особенно в младшей Таисии. Правда огорчает дедушку полное отсутствие у девочки интереса к творческим профессиям и планов поступать в театральный вуз. 

Владимиру Меньшову исполнилось в эти дни 80 лет, а его дочь неделей ранее отмечала 50-летний юбилей.  

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Тэги:

Вера АлентоваВладимир Меньшовканал РоссияПрограмма "Судьба человека"юбилейЮлия Меньшова

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Владимир Меньшов был уверен, что его внук отстает в развитии
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