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Собчак наступили на подол платья на второй свадьбе подряд

Телеведущая оба раза не скрывала своего недовольства и раздражения.

Собчак наступили на подол платья на второй свадьбе подряд
Собчак наступили на платье на второй свадьбе подряд/globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак осталась недовольна, что на свадьбе ее друзей, режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, один из дворецких наступил на ее шикарное платье. Когда светская львица вышла из микроавтобуса и отправилась в Юсуповский дворец Санкт-Петербурга, кто-то из обслуживающего персонала наступил на подол шикарного наряда.

Ксения Собчак. Фото
Платье Собчак «страдает» на второй свадьбе подряд/https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Можно, пожалуйста», — сдержанно, но с заметным раздражением обратилась она к неуклюжему мужчине и дернула на себя платье, сообщает «Комсомольская правда».

Любопытно, что другое платье Собчак, а именно свадебное, пострадало и на ее собственном торжестве. Тогда звезда гордо, и не отвечая на вопросы журналистов, шла к ЗАГСу. Ее, естественно, обступили корреспонденты. Один из них, «преследуя» светскую львицу, встал на подол платья.

«На платье мне не наступайте, пожалуйста», — заявила также с неким раздражением нынешняя супруга режиссера Константина Богомолова.

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Ксения СобчакПаулина АндрееваПаулина Андреева и Федор БондарчукСанкт-ПетербургФедор Бондарчук

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Собчак наступили на подол платья на второй свадьбе подряд
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