«Я не слышу твоего смеха»: Панайотов не смирился со смертью Началовой

Музыкант Александр Панайотов в Instagram оставил очень трогательный пост о своей близкой подруге певице Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта 2019 года. На днях было уже полгода, как звезды нет рядом с ее близкими людьми.

Панайотов отметил, что каждый день думает о Юлии Началовой. Его разум отказывается принимать ту реальность, в которой нет его любимой подруги.

«Я не слышу твоего смеха, твоего голоса. Мне очень не хватает наших бесед. Наших откровений. Мы всегда рассуждали о нашем предназначении на этом свете. Ты мне говорила, что я лучший. А я тебе — что ты легендарная», — заявил певец.

Также он отметил, что они всегда свято верили, что первый из них, кто доберется до мирового олимпа поможет другу. По его словам, их связала не только любовь к музыке, но и крепкая дружба. Он до сих пор чувствует незримое присутствие своей подруги. Музыкант уверен, что она смеется неподражаемым смехом, глядя на него.

Отметим, что Юлия Началова стала широко известна еще по конкурсу «Утренняя звезда». Уже тогда, в начале девяностых годов, ей пророчили большое будущее. Наверное, ее главным хитом стала песня «Герой не моего романа». Звезда слишком поздно обратилась за помощью к докторам и те уже не смогли ее спасти. Как известно, много лет талантливая певица страдала подагрой. Сейчас ожидаются суды за имущество исполнительницы. Дело в том, что в свое время ее возлюбленный хоккеист Александр Фролов давал ей под расписку огромную сумму денег на ремонт квартиры. Речь идет о двадцати миллионах рублей. После расставания деньги звезда не вернула. Сейчас он претендует на часть в апартаментах своей бывшей подруги.