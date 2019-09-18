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«Все прекрасно понимают всё»: продюсер Загорский высказался о Заворотнюк

По словам режиссера и певца, родным остается только молиться за судьбу актрисы.

«Все прекрасно понимают всё»: продюсер Загорский высказался о Заворотнюк
Родные Заворотнюк отказываются о помощи/globallookpress.com

Продюсер и режиссер Андрей Загорский заявил, что семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в критическом состоянии в больнице, готовы оказать помощь, в том числе и финансовую в лечении звезды. Как он отметил, в последние дни пытались выйти на связь с ее родственниками и представителями, но те наотрез отказываются от любых денег.

Анастасия Заворотнюк с мужем. Фото
Заворотнюк, по слухам, в тяжелом состоянии/globallookpress.com

Как отметил Загорский, родные говорят, что сами обо всем позаботятся и помощь им не нужна. Продюсер отметил, что поступает много предложений о помощи также из регионов. В глубинке без ума от актрисы. Сейчас все остается только молиться за судьбу талантливой многодетной матери, которая прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня».

«Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все прекрасно понимают все. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся — исход будет один», – отметил Загорский.

Также режиссер попросил прессу не раздувать из этой ситуации спекуляции на различные темы. Он напомнил, что полгода назад ходило много слухов вокруг имени певицы Юлии Началовой, которая в итоге ушла из жизни. Загорский боится повторения той истории, сообщает портал Dni.ru.

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«Все прекрасно понимают всё»: продюсер Загорский высказался о Заворотнюк
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