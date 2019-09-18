«На здоровье не жаловалась»: Чехова вспомнила, какой была Заворотнюк весной

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала «КП», какой она видела Анастасию Заворотнюк последний раз. Они встречались в апреле этого года на открытии ювелирного салона в Ереване.

По словам Анфисы, практически все разговоры актрисы были посвящены ее младшей дочери Миле, которой нет еще и года, вид у любимицы публики был цветущим.

«На здоровье не жаловалась, разве что на армянскую еду», — сказала Чехова.

Обе женщины с аппетитом пробовали местную кухню и переедали, поэтому пообещали друг другу, что больше не будут так злоупотреблять вкусной пищей. По данным издания, после этого ее больше не видели на публике.

Между тем, если верить другу Заворотнюк Андрею Разину, актриса на тот момент уже знала о своей болезни. Продюсер утверждает, что о страшном диагнозе (глиобластома, рак головного мозга) врачи ей сообщили еще зимой.

Головные боли (предвестник болезни) стали возникать у звезды практически сразу после родов, а в августе Анастасия впервые отказалась выходить на сцену.