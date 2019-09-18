Бабкина выложила фото в красном пиджаке

Певица сообщила, что собирается на день рождения коллеги по ансамблю

Основатель и руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина женщина яркая и эффектная. Часто в одежде она выбирает вещи насыщенных расцветок, и нередко отдает предпочтение красному цвету. Отметим, что Надежда Георгиевна вполне может себе это позволить — красный ей очень идет.

Согласны с этим и подписчики, которые имели возможность оценить образ Бабкиной в алом брючном костюме. К наряду артистка подобрала черный топ и массивные металлические украшения.

«Иду поздравлять с днём рождения Антона Собянина! Классный парень!» — подписала снимок Бабкина.

Неизвестно, собирается ли певица на вечеринку именно в таком наряде, но ее поклонники решили, что выглядит она шикарно.

Антон Собянин — директор театра «Русская песня». Надежда Георгиевна познакомилась с ним на Кузбассе и пригласила в свою тетр. В эфире Первого канала Бабкина заявила, что рада, что вокруг нее собирается молодая команда, в которой многие — выходцы из провинции.

«Люди, которые вокруг меня сейчас формируются, более дерзкие, молодые и энергичные, и меня это устраивает. Ведь я у них тоже многому учусь. Опыт опытом, а продвигаться вперед мне необходимо», – рассказала Бабкина.