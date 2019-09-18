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Ангелина Вовк попросила у итальянского Хрюши богатство

Ведущая рассказала о суеверии, связанном с бронзовым кабаном во Флоренции

Ангелина Вовк попросила у итальянского Хрюши богатство
Ведущая Ангелина Вовк/фото: globallookpress.com

Телеведущая Ангелина Вовк отдыхает в Италии, где она отметила свой день рождения. После посиделок с друзьями в городе Монтекатини-Терме, телезвезда отправилась во Флоренцию, где знакомится с архитектурными достопримечательностями. Особого внимания тёти Лины удостоилась бронзовая статуя кабана.

«Магический кабан во Флоренции! Этот зверь считается символом Тосканы, чьи леса были богаты дикими животными! Бронзовый кабанчик был изготовлен в начале 17 века, и сегодня он находится в музее, а перед нами кабан новый, установленный на прежнее место в конце прошлого века!», — поделилась новыми знаниями Вовк.

Она пояснила, что существует поверье, что если в пасть кабану положить монетку и она выпадет и упадет в сквозь решетку, то Вас в ближайшем будущем ожидает наследство. 

«Я думаю, поскольку я вела передачу «Спокойной ночи, малыши»,этот кабанчик мне поможет стать побогаче, чем я есть», — сказала Ангелина Михайловна.

Ангелину Вовк многие знают с раннего детства по таким детским передачам, как «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!»,  а также по музыкальным программам «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск»,  «Песня года». Она часто вела телевизионные концерты, фестивали, конкурсы. Всем известно, что 77-летняя ведущая практикует моржевание, увлекается катанием на горных лыжах, плавает в бассейне. Она любит природу и разводит на своей дачи цветы и овощи.

Недавно Заслуженная артистка РСФСР показала подписчикам в соцсети, какой урожай ей удалось вырастить в этом году, несмотря на дождливое лето.  Ангелина Михайловна отметила, что предпочитает помидоры, выращенные своими руками, а также укроп и баклажаны. Кроме того на ее участке созрели  малина, крыжовник, смородина, ежевика, жимолость.

 

 

 

 

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Ангелина Вовк попросила у итальянского Хрюши богатство
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