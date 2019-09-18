Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться

Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и Решка» Алине Астровской. Пара перестала скрывать свои отношения. совсем недавно.

Зрители долго считали, что у антона роман с напарницей по шоу «Орел и Решка. Шопинг» Марией Иваковой. Но этим летом Алина вместе с Лаврентьевым приехала на свадьбу своей подруги Регины Тодоренко Влада Топалова. А позже возлюбленный пригласил Астровскую на свой концерт в Москве, где со сцены признался ей в своих чувствах.

«Любовь. Все знают, что это, но у всех она про свое. Для меня это расстояние, доверие, постоянная работа и вовлеченность в человека на другом конце провода. Это чуткость ума и души, ведь только на внутренних ощущениях можно действительно искренне обнимать дорогого тебе человека», — подписал ведущий совместное с невестой фото в Instagram.

Антон также добавил, что в отношениях он ценит общение, и «не просто переписку, а разговор по душам», и еще терпение, уважение и нежность.

Астровская, помимо программы о путешествиях, известна третьему сезону «Фабрики звезд». «Орел и Решка» девушка вела в 18-ом, 20-ом и 22-ом сезонах. Кроме того, ее можно было увидеть в ряде других телепроектов. У Алины за плечами уже два брака.

Лаврентьев оставил «Орёл и решка. Шопинг» в 2015 году ради музыкальной карьеры. Альбом «Мои путешествия» вошел в ТОП-3 российского iTunes. В 2016 году Антон принял участие в шоу «Голос» и попал в команду Пелагеи, дошел до полуфинала.