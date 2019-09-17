«Надеюсь, что болезнь отступит»: Цискаридзе высказался о состоянии Заворотнюк

О здоровье звезды «Моей прекрасной няни» молятся все ее близкие люди, друзья и поклонники. 17 сентября страшный диагноз актрисы впервые подтвердил юрист Тимур Маршани.

В интервью Teleprogramma.pro тот поведал, что Анастасия лежит в одном медицинском центре с его клиенткой.

А вот Николай Цискаридзе, будучи хорошим другом Заворотнюк, предложил перестать, наконец-то, думать о плохом. А начать верить, что болезнь отступит.

«Надеюсь, что болезнь отступит, — заметил артист балета. — Анастасия — прекрасная, талантливая актриса. Что можно говорить о ее недуге сейчас… Я верю, что врачи помогут», сообщает сайт «Комсомольская Правда».

Напомним, ранее муж Заворотнюк Петр Чернышев отменил все гастроли на сентябрь, чтобы находиться рядом с любимой.