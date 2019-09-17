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«Заворотнюк не хочет, чтобы ее жалели»: Штурм поддержала семью актрисы

Певица считает, что близкие звезды «Моей прекрасной няни» делают все правильно.

«Заворотнюк не хочет, чтобы ее жалели»: Штурм поддержала семью актрисы
Наталья Штурм. фото: globallookpress.com

Эта осень омрачена тревожными новостями, которые появляются в СМИ. Ходят слухи, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Коллеги актрисы ранее признались, что у нее диагностировали рак головного мозга. Семья девушки, как и ее представители, не комментируют случившееся, из-за чего волнение в обществе только возрастает. Однако те факты, что старшая дочь артистки Анна была замечена в одной из столичных клиник, как и муж звезды Перт Чернышев, только подтверждают распространившиеся слухи.

Ранее Дмитрий Борисов и Дмитрий Шепелев обратились к семье Заворотнюк с просьбой прояснить ситуацию. Они считают, что это сможет предотвратить ненужные домыслы и облегчит бремя родных актрисы. Но они продолжают хранить молчание. Решила высказаться на самую острую тему певица Наталья Штурм. Она сразу отметила, что не имеет никакого отношения к Анастасии и просто поделится своим мнением.

«Считаю, что общество не должно знать о недугах звёзд, если они или их родные этого не хотят. А родные Заворотнюк ясно дали всем понять что ни советы, ни сочувствие праздной толпы им не нужно. Больной онкологией Иосиф Давыдович Кобзон сразу объявил — я болен и я буду бороться. Это его позиция и он мужчина», — стала рассуждать исполнительница «Школьного романса».

Она вспомнила про судьбы других известных персон, которые тоже болели перед смертью, но не предавали огласке подробности из жизни. Это Валентина Толкунова, Любовь Полищук, Людмила Рюмина и Элина Быстрицкая.

«Они умерли не дав охочим до чужих страданий обществу своих немощных фото. Так и ушли красавицами. Именно поэтому блиставшая с экранов, разбившая много мужских сердец Анастасия Заворотнюк не хочет, чтобы её жалели. Не хочет любопытных глаз, будучи не в форме. Это внутренняя гордость многих признанных красавиц», — отметила Штрум.

Она была возмущена поведением Шепелева, который обратился к родным Заворотнюк во время эфира «Пусть говорят». Певица была довольно резка в своих суждениях. «Отстаньте от их семьи. Не ваше это дело. Не просят — не лезьте! Только Шепелев, который, судя по всему и слил фото больной Жанны Фриске прессе, может упрашивать чужую семью обнародовать диагноз Заворотнюк», — добавила она. Наталья надеется, что и дальше близкие актрисы смогут обойтись без прессы.

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«Заворотнюк не хочет, чтобы ее жалели»: Штурм поддержала семью актрисы
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