Жена Мамаева сделала первое селфи с мужем после его освобождения

Спортсмены Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу спустя почти год заключения… Как участников сразу двух крупных потасовок осенью 2018-го, футболистов приговорили к полутора годам колонии. Однако 17 сентября оба покинули исправительное учреждение в отличном настроении по условно-досрочному.

Павла приехала встречать супруга — Алана. Она же поделилась первой фотографией мужа и друга на заднем сидении автомобиля.

А следом выложила и selfie с супругом: на фото оба выглядят довольными и крайне счастливыми. Алана же решила, что слова в данном случае лишние и просто поставила под фото эмодзи в виде сердца.

больше по теме Мамаев и Кокорин в хорошем настроении вышли на свободу Павел Мамаев отмечает 17 сентября день рождения — футболисту исполнился 31 год.

Напомним, ранее Алана отметила день рождения, заметив, что освобождение мужа для нее стало лучшим подарком.