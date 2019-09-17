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Жена Мамаева сделала первое селфи с мужем после его освобождения

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин досрочно покинули колонию.

Жена Мамаева сделала первое селфи с мужем после его освобождения
https://www.instagram.com/alana_mamaeva/

Спортсмены Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу спустя почти год заключения… Как участников сразу двух крупных потасовок осенью 2018-го, футболистов приговорили к полутора годам колонии. Однако 17 сентября оба покинули исправительное учреждение в отличном настроении по условно-досрочному.

Павла приехала встречать супруга — Алана. Она же поделилась первой фотографией мужа и друга на заднем сидении автомобиля.

А следом выложила и selfie с супругом: на фото оба выглядят довольными и крайне счастливыми. Алана же решила, что слова в данном случае лишние и просто поставила под фото эмодзи в виде сердца.

Напомним, ранее Алана отметила день рождения, заметив, что освобождение мужа для нее стало лучшим подарком.

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Алана МамаеваАлександр КокоринПавел Мамаев

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Жена Мамаева сделала первое селфи с мужем после его освобождения
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